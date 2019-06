München

Polizisten retten Autofahrer nach Herzinfarkt das Leben

27.06.2019, 13:18 Uhr | dpa

München (dpy/lby) - Dem schnellen Eingreifen der Polizei hat ein 80 Jahre alter Autofahrer sein Leben zu verdanken: Er erlitt an einer Münchner Kreuzung in der Nähe der Auffahrt zur Autobahn 9 einen Herzinfarkt und prallte mit seinem Wagen gegen eine Ampelanlage. Die alarmierten Beamten führten unmittelbar nach Eintreffen an der Unfallstelle am Donnerstag Erste-Hilfe-Maßnahmen bei dem Mann durch. Es sei ihnen gelungen, den aus Dachau stammenden Rentner erfolgreich zu reanimieren, teilte ein Polizeisprecher mit. Der Autofahrer wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.