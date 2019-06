Gerlingen

Tarifeinigung für Beschäftigte im Groß- und Außenhandel

27.06.2019, 14:34 Uhr | dpa

Der Tarifkonflikt im baden-württembergischen Groß- und Außenhandel mit seinen rund 120 000 Beschäftigten ist beigelegt. Sie bekommen ab 1. Juni drei Prozent mehr Geld und ab Mai 2020 eine weitere Erhöhung der Bezüge um 1,9 Prozent, wie Verdi am Donnerstag in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) mitteilte. "Wir haben rausgeholt, was möglich war. Die derzeitige Preisentwicklung lässt reale Lohnsteigerungen für die Beschäftigten erwarten", sagte Gewerkschaftsfunktionär Bernhard Franke. Es sei für beide Seiten ein tragfähiger Abschluss erzielt worden, teilte der Genossenschaftliche Arbeitgeberverband mit. Die Einigung erfolgte in der vierten Verhandlungsrunde. Die Tarifrunde war von mehreren Warnstreikaktionen begleitet.