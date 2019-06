Elz

Kinderbücher angeboten: Mann gerät zu Unrecht unter Verdacht

27.06.2019, 15:02 Uhr | dpa

Weil er beim Ausmisten einem Mädchen mehrere Kinderbücher schenken wollte, hat ein Mann im Kreis Limburg-Weilburg unbeabsichtigt für Aufruhr unter zahlreichen Eltern gesorgt. Das Mädchen war am Montag in Elz an dem Haus vorbeigekommen, aus dem der Mann gerade Kisten räumte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Kind nahm die angebotenen Bücher nicht an und berichtete zuhause von dem Vorfall. Über die sozialen Medien verselbstständigte sich die Geschichte anschließend, wurde weiter ausgeschmückt und führte zu zahlreichen Anrufen bei der Polizei. Nach einem Gespräch mit der Mutter des Mädchens konnten die Beamten feststellen, dass von dem Mann keine Gefahr ausging.