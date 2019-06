Hannover

Pistorius: Im Mordfall Lübcke keine Niedersachsen-Bezüge

27.06.2019, 15:11 Uhr | dpa

Nach den tödlichen Schüssen eines Rechtsextremen auf den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) und der Festnahme zweier weiterer Verdächtiger weisen bislang keine Spuren nach Niedersachsen. "Es gibt unverändert keine Hinweise auf Bezüge zu Niedersachsen", sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Donnerstag in Hannover. Dennoch stünden die Behörden nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) in engem Austausch mit den hessischen, auch weil es im niedersächsischen Grenzgebiet zu Hessen eine Verdichtung von Rechtsextremen gebe. Landesweit gibt es eine niedrige zweistellige Zahl von Gefährdern aus dem rechtsextremistischen Spektrum.

Obwohl die niedersächsischen Sicherheitsbehörden durchaus ein Bedrohungspotenzial aus dem rechtsextremistischen Spektrum sehen, gibt es laut LKA keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdungslage. Dies gelte auch für die Gefährdung von Amtsträgern durch Rechtsextremisten. Über Aspekte rechtsextremer Strukturen wurde am Donnerstag auch vertraulich der Verfassungsschutzausschuss des Landtags informiert.