München

Vater soll wegen Totschlags an Baby neun Jahre in Haft

27.06.2019, 16:59 Uhr | dpa

Im Münchner Prozess um ein totes Baby hat die Staatsanwaltschaft für den Vater des Kindes neun Jahre Haft wegen Totschlags gefordert. Die Verteidigung plädierte am Donnerstag dagegen vor dem Landgericht München I auf Freispruch.

Der Hilfskoch soll seine erst sechs Wochen alte Tochter laut Anklage im Oktober 2017 so heftig geschüttelt haben, dass sie an den Folgen starb. Die Mutter der Kleinen hielt sich während der Tat im Badezimmer auf. Sie glaubt an die Unschuld ihres Mannes. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der gebürtige Italiener überfordert war, weil seine Tochter laut weinte. Das Urteil wird für den 3. Juli erwartet.