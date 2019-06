Darmstadt

Darmstadts Neuzugang Berko fällt mit Muskelfaserriss aus

27.06.2019, 17:10 Uhr | dpa

Erich Berko fehlt dem Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 für unbestimmte Zeit und droht den Saisonauftakt zu verpassen. Der Neuzugang hat sich im Training einen schweren Muskelfaserriss zugezogen, teilten die Hessen am Donnerstag mit. Wann der 24 Jahre alte Offensivspieler auf den Platz zurückkehren kann, ist offen. Berko war gerade erst vom Liga-Konkurrenten Dynamo Dresden zu den Lilien gewechselt. Der erste Spieltag in der 2. Liga steht am letzten Juli-Wochenende an.