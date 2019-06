Lärz

"Fusion"-Festival: Veranstalter zufrieden, Polizei entspannt

27.06.2019, 18:36 Uhr | dpa

Die Organisatoren des linksalternativen "Fusion"-Festivals in Lärz sind mit dem ersten Tag der viertägigen Veranstaltung zufrieden. Bisher seien 53 000 der rund 70 000 erwarteten Gäste zum Gelände an der Mecklenburgischen Seenplatte gekommen, teilte Susanne von Essen vom Veranstalter Kulturkosmos am Donnerstag mit. Bei der Polizei waren bis Donnerstagnachmittag noch keine Anzeigen eingegangen, wie eine Sprecherin der Polizei Neubrandenburg sagte.

In diesem Jahr wurde erstmals eine mobile Polizeiwache eingerichtet, jedoch außerhalb des Geländes. Die Frage, ob die Beamten jederzeit und anlasslos Zutritt zum Festivalgelände haben sollen, war einer der Streitpunkte in den vergangenen Monaten zwischen Behörden und Veranstalter. Der jetzige Kompromiss sei aber "zukunftsträchtig", sagte Vorstand Martin Eulenhaupt.