Deutsche Bank meistert US-Stresstest

27.06.2019, 22:46 Uhr | dpa

Die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt am Main: Die US-Tochter hat den Stresstest der Fed gemeistert. (Quelle: Arne Dedert/Archivbild/dpa)

Die Deutsche Bank hat den zweiten Teil des jährlichen US-Stresstests für große Finanzkonzerne mit ihrer Tochter DB USA bestanden. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) habe keine Einwände gegen die Kapitalpläne des Unternehmens, teilte sie am Donnerstag nach US-Börsenschluss mit. Für die Deutsche Bank ist dies ein großer Erfolg - in den vergangenen Jahren war sie mit ihrem US-Geschäft dreimal bei der Prüfung durchgefallen.

Den ersten Teil der jährlichen Belastungsprobe, bei der die Fed die Kapitalausstattung anhand simulierter Krisenszenarien testet, hatte die Deutsche Bank in der Vorwoche bereits ohne Probleme bewältigt. Beim zweiten Teil, bei dem es vor allem um interne Kontrollen und das Risikomanagement geht, galt dies jedoch als ungewiss. In diesen Bereichen hatte die Deutsche Bank lange Zeit Schwächen, so dass es keine Überraschung gewesen wäre, wenn die Fed etwas bemängelt hätte.