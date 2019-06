Ohlsbach

Gebäude brennt beim Schnapsbrennen komplett ab

27.06.2019, 22:59 Uhr | dpa

Beim Schnapsbrennen in Ohlsbach (Ortenaukreis) ist zuerst der Brennofen und dann das ganze Gebäude in Flammen aufgegangen. Die Scheune, in der auch ein Veranstaltungsraum untergebracht war, sei komplett zerstört worden, teilte die Polizei mit. Eine Person habe am Donnerstagabend Schnaps gebrannt, als plötzlich das Feuer ausbrach. Die Person habe selbst ins Freie laufen und die Feuerwehr alarmieren können, sagte der Sprecher. Eine Feier gab es zu dem Zeitpunkt nicht in dem Haus, verletzt wurde niemand. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Der Schaden wurde auf 150 000 Euro geschätzt.