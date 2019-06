"Fridays for Future": Klimaschutz-Demos gehen weiter

28.06.2019, 02:07 Uhr | dpa

Zahlreiche junge Teilnehmer nehmen an der Klimademonstration Fridays for Future teil. Foto: Marcel Kusch/Archivbild (Quelle: dpa)

Auch heute Freitag wollen zahlreiche junge Leute in Nordrhein-Westfalen wieder für den Klimaschutz die Straße gehen. "Fridays-for- Future"-Demos sollen unter anderem in Dortmund, Wuppertal und Köln sowie in weiteren Städten in NRW stattfinden. In Münster (10 Uhr) ist eine Demo mit rund 1500 Teilnehmern geplant. Die Aktivisten wiesen auf ihrer Internetseite auch auf die Temperaturen hin. Die Teilnehmer sollen genug Getränke mitnehmen.

In Düsseldorf treffen sich die Demonstranten am Rathaus (11 Uhr), um von dort zum Umweltministerium zu ziehen. Mit "Unser Planet ist keine Ware - Visite beim Umweltministerium NRW" überschreibt die Ortsgruppe ihre Veranstaltung, zu der 300 Teilnehmer erwartet werden. Die "Fridays-For-Future"-Ortsgruppe aus Essen trifft am Nachmittag (14 Uhr), um gemeinsam mit den "Parents for Future" zu demonstrieren.

Die bislang größte "Fridays for Future"-Demo in Deutschland fand vergangene Woche in Aachen statt. Laut Veranstaltern rund 40 000 Menschen aus unterschiedlichen Ländern demonstrierten dort für den Klimaschutz.