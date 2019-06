Hamburg

Hamburger Harley Days beginnen am Großmarkt

28.06.2019, 02:19 Uhr | dpa

Fans von schweren Motorrädern haben von heute an auf dem Hamburger Großmarkt ordentlich was zu bestaunen. Bis zum Sonntag verwandelt sich das 40 000 Quadratmeter große Gelände zum Mekka für Harley-Fans. Dort werden drei Tage lang Händler für alles rund ums Motorrad und unzählige Essens- und Getränkestände zu finden sein. Daneben spielen am Freitag der Southern-Rocker Aurel, die Rock'n'Roller um John Lindberg und die Blues-Rocker um Kris Barras. Die Veranstaltung gilt als eines der größten Motorradtreffen in Europa.

Auf dem Gelände werden zudem die modernsten Modelle vorgestellt. So soll erstmals eine Elektro-Harley gezeigt werden. Wer es eher historisch mag, dürfte sich über die Nachbauten der originalen Harley-Davidson-Maschinen aus dem Film "Easy Rider" mit Dennis Hopper, Peter Fonda und Jack Nicholson freuen. Das Roadmovie kam 1969 raus und feiert in diesem Jahr 50. Geburtstag. Vier Repliken der berühmten Bikes aus dem Film sind auf den Harley Days zu sehen. Die Harley Days werden seit 2003 in der Hansestadt ausgerichtet.