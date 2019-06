Elz

Mann bei Messerattacke bei Limburg schwer verletzt

28.06.2019, 05:56 Uhr | dpa

Durch einen Messerstich ist ein 24 Jahre alter Mann in Elz in der Nähe von Limburg schwer verletzt worden. Er musste notoperiert werden, wie die Polizei mitteilte. Bei einem Streit soll ihm ein 22 Jahre alter Mann ein Messer in die Brust gestochen haben. Der mutmaßliche Täter wurde am Donnerstagabend festgenommen. Warum es zu dem Streit kam, war zunächst unklar.