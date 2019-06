Zwickau

49-jährige E-Bike-Fahrerin bei Zwickau schwer verletzt

28.06.2019, 06:24 Uhr | dpa

Eine 49 Jahre alte E-Bike-Fahrerin ist bei einem Unfall bei Zwickau schwer verletzt worden. Die Frau wurde am Donnerstagnachmittag von einem Auto erfasst, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Eine 47-jährige Autofahrerin fuhr von hinten auf das Zweirad der 49-Jährigen auf. Die Radlerin stürzte und wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.