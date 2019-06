Kiel

Busse statt Bahnen zwischen Kiel und Eckernförde

28.06.2019, 08:16 Uhr | dpa

Bahnreisende müssen von Montag an bis zum 18. August zwischen Kiel und Eckernförde auf Busse umsteigen. Das kündigte die Deutsche Bahn an. Grund für die Sperrung der Bahnstrecke sind Bauarbeiten an der alten Levensauer Hochbrücke. Über das Bauwerk aus dem Jahr 1894 führt das Bahngleis der Strecke zwischen beiden Ostseestädten. Während der Sperrung lässt das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau vorbereitende Arbeiten für einen Ersatzneubau der Brücke bei Kiel-Suchsdorf vornehmen.