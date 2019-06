Kriminalpolizei ermittelt

28-Jähriger verletzt seinen Exfreund schwer

28.06.2019, 09:20 Uhr | t-online.de

Nach einem handgreiflichen Streit zwischen zwei ehemaligen Lebensgefährten wurde eine Mordkommission eingerichtet. Am Mittwochnachmittag wurde einer der Männer schwer verletzt.

Am Mittwoch gegen 16.20 Uhr berichtete die Feuerwehr der Polizei von einem stark blutenden Mann, der sich in der Walter-Hohmann-Straße aufhalten sollte. Es soll zwischen dem Schwerverletzten und seinem 28 Jahre alten, früheren Partner zu einem Streit in der ehemaligen gemeinsamen Wohnung gekommen sein. Plötzlich wurde der 46-Jährige mit einem Werkzeug am Kopf verletzt. Der Täter flüchtete aus der Wohnung in eine Nebenstraße.





Die blutige Kopfverletzung des Mannes musste noch vor Ort von Rettungskräften versorgt werden, bevor dieser ins Krankenhaus gebracht werden konnte. Der 28-Jährige meldete sich nach einiger Zeit selbst bei der Polizei und schilderte den Tathergang. Der Vorfall wurde als versuchter Tötungsdelikt eingestuft, weshalb der Täter vorläufig festgenommen wurde. Auch die Tatwaffe wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.