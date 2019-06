Lehrte

Drei Verletzte bei Auffahrunfall auf A7

28.06.2019, 09:00 Uhr | dpa

Bei einem Auffahrunfall auf der A7 bei Hannover sind drei Menschen verletzt worden. Ein Autoinsasse wurde schwer, zwei andere leicht verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach ereignete sich der Unfall zwischen dem Autobahnkreuz Hannover-Ost und der Anschlussstelle Hannover-Anderten in südlicher Richtung. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es bei einem Spurwechsel des Lastwagens zu dem Zusammenstoß, woraufhin das Auto ins Schleudern geriet. Der Lastwagenfahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Autobahn war während der Bergungsarbeiten in südlicher Richtung voll gesperrt. Zeitweise staute es sich laut Polizei auf einer Länge von mehreren Kilometern.