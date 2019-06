Kiel

Unfall mit zwei Polizeiautos in Kiel

28.06.2019, 09:38 Uhr | dpa

Zwei Streifenwagen der Polizei sind am Freitag in Kiel zusammengestoßen. Ein Auto sei mit Blaulicht auf Einsatzfahrt gewesen, sagte ein Sprecher. Zwei Polizisten kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich an der Kiellinie in der Nähe des Marinestützpunktes. Beide Polizeiautos mussten abgeschleppt werden.