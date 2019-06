Osnabrück

Verdi setzt Warnstreiks im Einzelhandel fort

28.06.2019, 10:25 Uhr | dpa

Im Zuge der laufenden Tarifverhandlungen setzt die Gewerkschaft Verdi ihre Warnstreiks im Einzelhandel fort. In Osnabrück, Bremen und Hannover sollen am Freitag und Samstag bis zu 800 Beschäftigte vorübergehend die Arbeit niederlegen, sagte die Landesfachbereichsleiterin Einzelhandel der Gewerkschaft, Sabine Gatz. So sollten im Osnabrücker Raum zum Beispiel Supermärkte oder ein Möbelhaus bestreikt werden. Die Beschäftigten fordern unter anderem eine Erhöhung des Einkommens um einen Euro pro Stunde im Einzelhandel.

Die Arbeitgeber hatten bei der jüngsten Verhandlungsrunde am Montag einen 24 Monate laufenden Tarifvertrag mit einer Erhöhung von 1,7 Prozent im ersten und 1,2 Prozent im zweiten Jahr vorgeschlagen. Sie verweisen auf die schwierige wirtschaftliche Lage des stationären Einzelhandels. Die nächste Verhandlungsrunde ist am 18. Juli.