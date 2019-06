Flensburg

Flensburg will schnellstmöglich klimaneutral werden

28.06.2019, 10:53 Uhr | dpa

Flensburg will "mit höchstmöglichem Tempo" zur klimaneutralen Stadt werden. Wie ein Stadtsprecher am Freitag mitteilte, beschloss die Ratsversammlung dies am Vorabend einstimmig. Ein weitergehender Antrag von Grünen, WiF und der Linken über die Anerkennung des Klimanotstandes fand dagegen keine Mehrheit. Den symbolischen Klimanotstand haben in Schleswig-Holstein bereits mehrere Städte verkündet - Kiel, Lübeck und Bad Segeberg.

Außerdem stellte die Ratsversammlung die Weichen für die angestrebte Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Das Technische Betriebszentrum, der zentraler Dienstleister der Stadt, wurde gebeten, eine Beschlussvorlage zu erarbeiten für eine möglichst rückwirkende Abschaffung der Straßenausbaubeiträge zum 1. Januar 2019. Den Antrag hatten CDU, Die Linke, FDP, WiF und SSW eingebracht. Bisher werden Anlieger für den Ausbau von Straßen zur Kasse gebeten. Seit einer im Dezember 2017 vom Landtag beschlossenen Gesetzesänderung können die Gemeinden in Schleswig-Holstein selber entscheiden, ob sie Straßenausbaubeiträge erheben oder darauf verzichten. Vorher hatten die Kommunen eine Rechtspflicht, solche Beiträge zu erheben.