Leipzig

Chef des Bildermuseums verlässt Leipzig vorzeitig

28.06.2019, 11:11 Uhr | dpa

Alfred Weidinger, Direktor des Museums der bildenden Künste (MdbK) in Leipzig, verlässt die Messestadt vorzeitig. Weidinger habe überraschend um eine Auflösung seines bis 2023 laufenden Vertrages gebeten, teilte die Stadt am Freitag mit. Er wolle ab April 2020 das Oberösterreichische Landesmuseum in Linz leiten.

Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke) bedauerte die Entscheidung Weidingers: "In kürzester Zeit ist es ihm gelungen, dass MdbK wieder zum lebendigen Ort des künstlerischen Diskurses zu entwickeln", erklärte sie. Der Posten des Museumsdirektors müsse nun international ausgeschrieben werden.

Seit August 2017 ist Weidinger Chef des Leipziger Museums. Der 58-jährige Österreicher studierte Kunstgeschichte und war zuvor Vizedirektor und Kurator des Wiener Belvedere Museums.