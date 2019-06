Hamburg

HSV-Sportvorstand Boldt über Trainer Hecking: "1a-Lösung"

28.06.2019, 11:15 Uhr | dpa

Sportvorstand Jonas Boldt setzt beim Hamburger SV nach dem verpassten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga auf einen konsequenten Neuanfang bei Personal und Einstellung. "Was wir auf jeden Fall geändert haben, sind die handelnden Personen. Damit steht und fällt sehr viel", sagte der 37-Jährige in einem Interview der "Bild"-Zeitung (Freitag). Er stehe dabei "in der Verantwortung, Dinge vorzuleben. Da habe ich mit (Trainer) Dieter Hecking einen Bruder im Geiste. Wir wollen hier frischen Wind reinbringen. Die Leute bekommen eine Orientierung, wenn du Dinge vorlebst und nicht nur predigst."

Wichtigstes Puzzle-Teil beim erneuten Umbruch war für den Nachfolger des freigestellten Ralf Becker die Besetzung des Trainerpostens, den Hannes Wolf am Ende einer verpatzten Rückrunde räumen musste. "Dieter Hecking war für mich die 1a-Lösung", meinte Boldt über den routinierten Coach, der zuletzt bei Borussia Mönchengladbach und davor beim VfL Wolfsburg in der 1. Liga erfolgreiche Arbeit geleistet hat. "Der neue Trainer sollte Erfahrung haben, damit wir schnell liefern können. Es geht darum, Vertrauen zu schaffen."

Mit dem 54-Jährigen auf der Bank sowie einer Mixtur aus bewährten und hoffnungsvollen neuen Kräften will der HSV im zweiten Anlauf zurück ins Oberhaus. Das brauche zwar Zeit, aber der neue HSV mache ihm Hoffnung, dass es klappen kann. "Es ist eine interessante Mischung aus Spielern, die hier auch in den letzten Jahren wollten, aber einiges mitgemacht haben. Dann haben wir Neuzugänge, die brennen", betonte Boldt, der um seine hohe Verantwortung beim HSV weiß. "Ich bin bereit, diese Verantwortung zu übernehmen. Ich werde auch Entscheidungen treffen, die der Masse nicht gefallen werden."