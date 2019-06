Chemnitz

Forscher entwickeln App zum Erkennen von Vogelstimmen

28.06.2019, 12:35 Uhr | dpa

Forscher der Technischen Universität (TU) Chemnitz haben eine App entwickelt, die Vogelstimmen erkennt. Damit werde die Analyse der Stimmen von Singvögeln bedeutend einfacher, teilte die Universität am Freitag mit. Mehrere Gigabyte an Audio-Daten wurden in das System der App "BirdNet" eingespeist, durch Nutzerdaten soll die Anwendung stetig verbessert werden. Aktuell nutzen den Angaben zufolge etwa 180 000 Menschen die App. Sie ist gedacht für Hobby-Vogelkundler. Eine Testversion ist seit Ostern auf dem Markt, die finale Anwendung wurde Ende Juni veröffentlicht.

Auch der Tierpark Chemnitz unterstützt die App-Entwickler: "Im Tierpark haben wir aktuell vier passive Rekorder angebracht, die rund um die Uhr Audio-Daten aufzeichnen, die wir später analysieren wollen", erklärte Chef-Entwickler Stefan Kahl. Gleichzeitig erhoffe sich der Tierpark Informationen darüber, welche Arten frei im Gelände heimisch sind. Der Europäische Sozialfond förderte das dreijährige Forschungsprojekt mit 57 600 Euro.