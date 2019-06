Ulm

Batterieforschungsprojekt des Bundes ohne Itzehoe

28.06.2019, 14:17 Uhr | dpa

Itzehoe hat den Wettbewerb um den Standort für eine Batteriezellern-Forschungsfabrik verloren. Hauptstandort wird Münster in Nordrhein-Westfalen, wie Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) am Freitag in Berlin bekanntgab. Standorte für einzelne Forschungsaspekte sollen Ulm, Karlsruhe (Baden-Württemberg), Salzgitter (Niedersachsen) und Augsburg (Bayern) werden. Außer Itzehoe (Kreis Steinburg) kommt auch Dresden in Sachsen nicht zum Zuge. Der Bund steckt mehr als eine halbe Milliarde Euro in das Vorhaben.

Schleswig-Holsteins Technologie-Staatssekretär Thilo Rohlfs zeigte sich enttäuscht über den Ausgang. Es habe gute Argumente für Itzehoe und eine sehr gute Bewerbung gegeben. Die Landesregierung wollte im Falle eines Zuschlags für Itzehoe 145 Millionen Euro aufbringen. Dort hat das Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie seinen Sitz.