Tonna

Neunjähriger bei Fahrradunfall in Tonna schwer verletzt

28.06.2019, 15:54 Uhr | dpa

Ein neunjähriger Junge ist bei einem Fahrradunfall in Tonna (Landkreis Gotha) schwer verletzt worden. An einer Kreuzung habe er ein Auto zu spät bemerkt und sei mit seinem Fahrrad dagegen geprallt, teilte die Polizei am Freitag mit. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn am Donnerstagnachmittag ins Krankenhaus. Lebensgefährlich wurde der Junge, der einen Fahrradhelm trug, aber nicht verletzt.