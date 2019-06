Dresden

3,8 Millionen Euro für "Smart Systems Hub" in Dresden

28.06.2019, 16:05 Uhr | dpa

Sachsen will das Innovationszentrum zum Internet der Dinge vorantreiben und unterstützt den "Smart Systems Hub" in Dresden mit 3,8 Millionen Euro. Das Geld soll vor allem in den Aufbau von Personal, IT-Infrastruktur und internationale Werbung fließen, sagte Geschäftsführer Michael Kaiser am Freitag. Das Dresdner Hub soll künftig als zentraler Partner für alle Fragen zum Thema Internet der Dinge fungieren und Partner von Wissenschaft und Wirtschaft zusammenbringen. Davon sollen auch kleine und mittelständische Unternehmen sowie Start-ups profitieren.

Gemeinsam sollen - mit Projektteams aus aller Welt - Geschäftsmodelle und Lösungen zur Industriedigitalisierung entwickelt werden. "Cluster wie der Smart Systems Hub in Dresden sind bei der Vernetzung wichtig – denn sie bilden den ‎Rahmen und helfen dabei, möglichst alle Unternehmen für die unterschiedlichen Aspekte der ‎Digitalisierung zu begeistern", sagte Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD).

Am Freitag hat der "Smart Systems Hub" zudem eine enge Kooperation mit den Chipherstellern Globalfoundries und Infineon vereinbart. Das Dresdner Innovations- und Kompetenzzentrum ist eines von zwölf digitalen Hubs bundesweit, mit denen die Digitalisierung deutschlandweit vorangetrieben werden soll.