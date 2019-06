Berlin

Migrationspaket passiert Bundesrat: Justizsenator enttäuscht

28.06.2019, 17:07 Uhr | dpa

Das im Bundesrat beschlossene Migrationspaket ist aus Sicht von Berlins Justizsenator Dirk Behrendt der falsche Weg. "Ich bin enttäuscht über die heutige Entscheidung des Bundesrates", sagte der Grünen-Politiker am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist nicht das Zeichen für ein weltoffenes, liberales Deutschland, was Willkommenskultur pflegt."

Berlin stimmte am selben Tag im Bundesrat für umfangreiche Nachverhandlungen im Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag. "Im Plenum heute haben wir alleine für die Anrufung des Vermittlungsausschusses gestimmt", sagte Behrendt. Damit ist die letzte Hürde genommen, das Ganze wird in Kraft treten.

Im Kern geht es beim Migrationspaket darum, die Befugnisse von Polizei und Ausländerbehörden so auszuweiten, dass weniger Abschiebungen scheitern. Vorgesehen sind unter anderem erweiterte Möglichkeiten, Ausreisepflichtige vor einer geplanten Abschiebung vorübergehend in Haft zu nehmen. Abgelehnte Asylbewerber, die an der Klärung ihrer Identität nicht mitwirken, sollen mit Wohnsitzauflagen und Bußgeldern sanktioniert werden.

Behrendt betonte, dass es auch einiges Positives an dem Paket gebe. "Es ist nicht alles vom Ersten bis zum Letzten schlecht." Die Unterbringung von ganzen Familien in Strafvollzugsanstalten beim Abschiebegewahrsam habe aber den Ausschlag gegeben, dagegen zu stimmen. Nun werde die gesetzliche Möglichkeit geschaffen, dass man Familien statt in gesonderten Abschiebegewahrsam in jedem normalen Gefängnis unterbringen könne, kritisierte der Senator.