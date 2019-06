Hamburg

Volle Straßen im Norden dank Ferienbeginn und Stau

28.06.2019, 17:12 Uhr | dpa

Der Ferienbeginn in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg hat am Freitag für volle Straßen in Norddeutschland gesorgt. Das große Verkehrsaufkommen wurde durch das gute Wetter noch zusätzlich begünstigt. Nach Angaben der Verkehrsleitzentrale in Hamburg stockte der Verkehr auf der A7 Richtung Hamburg zwischen Quickborn und dem Elbtunnel auf 20 Kilometern. Richtung Norden mussten sich die Autofahrer zwischen Heimfeld und dem Elbtunnel auf sechs Kilometer stockenden Verkehr einstellen. In Hamburg seien die Straßen zusätzlich durch die vielen Motorräder der Harley-Days gefüllt gewesen, hieß es weiter.