Kiel

Günther würdigt ehrenamtliches Engagement

28.06.2019, 17:14 Uhr | dpa

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat das große gesellschaftliche ehrenamtliche Engagement in Schleswig-Holstein gewürdigt. "Sie beweisen immer wieder: Jede und jeder kann etwas dafür tun, dass unser Gemeinwesen in Schleswig-Holstein intakt bleibt", sagte Günther am Freitag in Neumünster und fügte hinzu: "Viele Dinge, auf die wir uns im täglichen Leben verlassen, funktionieren nur dank Ihres großartigen Engagements." Gut 180 Frauen und Männer aus vielen Bereichen des Ehrenamtes waren am Freitag der Einladung des Ministerpräsidenten zu einem Empfang im Museum "Tuch und Technik" gefolgt.

In einer Bürgergesellschaft übernehmen, wie Günther betonte, alle gemeinsam Verantwortung: die öffentliche Hand, die Wirtschaft und die gemeinnützigen und freiwilligen Akteure. Die ehrenamtlich engagierten Frauen und Männer leisteten im ganzen Land unkompliziert Hilfe und böten zwischenmenschliche Wärme sowie zahlreiche Freizeitangebote an.

"Dank Ihres Einsatzes ist unsere Gesellschaft so viel reicher", sagte der Ministerpräsident. Der Empfang solle auch darauf aufmerksam machen, wie wichtig diese Arbeit ist. "Auch wenn Sie vielleicht das Gefühl haben, nichts Außergewöhnliches zu leisten - Sie tun es! Ohne Sie wäre Schleswig-Holstein nicht so lebenswert, wie es heute ist. Vielen Dank für Ihr großes Engagement", sagte Günther.