Aktuelle Stunde im Landtag zum Wohnungsrückkauf in Gera

28.06.2019, 18:37 Uhr | dpa

Die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag will den geplanten Rückkauf von Anteilen an der Geraer Wohnungsbaugesellschaft Elstertal im Plenum diskutieren. "Dieses undurchsichtige Immobiliengeschäft wirft Fragen auf", teilte der haushalts- und finanzpolitische Sprecher der Fraktion, Maik Kowalleck, am Freitag mit. Die Fraktion reiche daher eine Aktuelle Stunde für die kommende Plenarwoche ein.

Der Freistaat plant, Anteile an der Geraer Wohnungsbaugesellschaft Elstertal zu übernehmen und damit gut 5000 Wohnungen in Gera zurückzukaufen. Dafür soll Geld aus dem Wohnungsbauvermögen des Landes genutzt werden. Auch die Stadt Gera hält noch Anteile an der früheren kommunalen Wohnungsbaugesellschaft. Der Stadtrat in Gera stimmte am Donnerstag in seiner Sitzung dem Verkauf der städtischen Anteile zu, wie ein Stadtratsmitglied bestätigte. Zuvor hatten verschiedene Medien darüber berichtet.