Cottbus

Lee und Dörnbach siegen beim Großen Preis von Deutschland

28.06.2019, 21:52 Uhr | dpa

Wai Sze-Lee aus Hongkong hat den 29. Großen Preis von Deutschland im Sprint gewonnen. Die amtierende Sprint- und Keirin-Weltmeisterin setzte sich am Freitagabend im Finale auf der Cottbuser Radrennbahn gegen Lea Sophie Friedrich aus Dassow durch und wiederholte ihren Vorjahreserfolg. Die viermalige Junioren-Weltmeisterin von 2018 hatte bereits vor einer Woche beim 11. Sprint-Cup an gleicher Stelle das Finale gegen Lee verloren. Platz drei ging an Lokalmatadorin Emma Hinze aus Cottbus.

Bei den Männern gewann der Erfurter Maximilian Dörnbach das Turnier. Der deutsche Meister siegte im Finale gegen den Chinesen Chao Xu und bestätigte seine gute Form der vergangenen Wochen. Platz drei ging beim diesmal schwächer besetzten Wettbewerb an Nien Hsien Hsieh aus Taiwan. Die meisten Nationen starten derzeit mit ihren Top-Fahrern bei den Europaspielen in Minsk. Deutschland ist in Weißrussland nicht bei den Bahn-Wettbewerben am Start.