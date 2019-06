Burg (bei Magdeburg)

Landes-Linke wählt in Burg neuen Parteichef

29.06.2019, 01:21 Uhr | dpa

Die Linken in Sachsen-Anhalt wählen auf einem Parteitag in Burg einen neuen Landesvorstand. Dabei steht heute auf jeden Fall ein Wechsel an der Spitze an. Landeschef Andreas Höppner tritt nach einer zweijährigen Amtszeit nicht noch einmal an. Der einzige Kandidat für seine Nachfolge ist der 45 Jahre alte Stefan Gebhardt aus Hettstedt. Beide Männer sitzen als Abgeordnete für die Linken im Landtag. Neben den Vorstandswahlen will die Partei auf dem zweitägigen Treffen auch strategische und inhaltliche Weichen für die Landtagswahl in zwei Jahren stellen. Rund 200 Delegierte und Gäste werden in Burg erwartet. Die Linke hat nach eigenen Angaben in Sachsen-Anhalt rund 3600 Mitglieder.