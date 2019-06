Kiel

Traditionelle Windjammerparade lockt Kieler Woche-Gäste an

29.06.2019, 01:45 Uhr | dpa

Mit der traditionellen Windjammerparade erlebt die Kieler Woche am heutigen Samstag einen weiteren Höhepunkt. Mit dabei sind 83 Segelschiffe und zehn historische Motorschiffe. Diesmal führt das russische Segelschulschiff "Mir" das Feld an. Der Dreimaster gehört mit 106 Metern Länge zu den weltweit größten Seglern. Um 11.00 Uhr soll Paradedirektor Martin Finnberg das Startsignal für das maritime Spektakel auf der Förde geben. Etwa zwei Stunden später wird sich das Feld in Höhe Laboe und Schilksee auflösen.