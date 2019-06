Biberach an der Riß

In Biberach wird bester Sauna-Aufgießer gekürt

29.06.2019, 01:57 Uhr | dpa

In Biberach wird heute Deutschlands bester Sauna-Aufgießer gekürt. Rund 30 Teilnehmer kämpfen seit Freitag bei der Deutschen Aufguss-Meisterschaft in der Sauna des Jordanbads um den Titel. Die professionellen Aufgießer aus ganz Deutschland zeigen zahlreiche Show-Einlagen etwa unter dem Motto "Pretty Woman", "Man in Black" oder "Eisberg voraus". Bewertet werden sie von einer 13-köpfigen Jury, die etwa auf Professionalität, Wedeltechnik, Duftauswahl und Kreativität achtet. Die Sieger der Deutschen Aufguss-Meisterschaft dürfen ihr Können dann bei der Weltmeisterschaft unter Beweis stellen: Die drei besten Einzel-Aufgießer sowie die drei besten Teams sind für den Wettbewerb im September in den Niederlanden qualifiziert.