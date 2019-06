Henstedt-Ulzburg

Nord-AfD wählt neuen Landesvorstand

29.06.2019, 02:44 Uhr | dpa

Die Nord-AfD will auf einem Parteitag am heutigen Samstag einen neuen Landesvorstand wählen. Bei der Mitgliederversammlung im Bürgerhaus in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) könnte es zu einer Kampfkandidatur kommen. Bislang hat allein Christian Waldheim, Bundesrechnungsprüfer der AfD, den Hut in den Ring geworfen. Er gilt als Vertreter eines Kurses auf der Linie des Bundesvorstands. In AfD-Kreisen wird damit gerechnet, dass auch die zurückgetretene Landesvorsitzende Doris von Sayn-Wittgenstein erneut für den Vorsitz kandidiert. Gegen Sayn-Wittgenstein läuft ein vom Bundesvorstand betriebenes Parteiausschlussverfahren. Sie soll Fördermitglied eines rechtsextremen Vereins gewesen sein, der auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD steht. Die AfD-Landtagsfraktion in Kiel hat sie aus ihren Reihen ausgeschlossen.