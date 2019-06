Berlin

1. FC Union Berlin kämpft weiter um Augsburgs Friedrich

29.06.2019, 09:28 Uhr | dpa

Aufsteiger 1. FC Union Berlin bemüht sich weiter intensiv um eine Rückholaktion von Innenverteidiger Marvin Friedrich vom Bundesliga-Konkurrenten FC Augsburg. "Wir sind in Gesprächen, die sehr gut waren. Marvin weiß um die Situation und wir arbeiten an einer Lösung, die für alle optimal ist", sagte Augsburgs Manager Stefan Reuter der "Bild"-Zeitung (Samstag).

Der frühere Junioren-Nationalspieler Friedrich war in der Vorsaison ein Grundpfeiler der Aufstiegsmannschaft und bestritt für Union alle 38 Pflichtpartien über die komplette Spieldauer. Augsburg zog nach dem Ende der Spielzeit jedoch die vertraglich verankerte Rückkaufoption für den 23 Jahre alten Defensivspezialisten. "Wir möchten ihn behalten", hatte Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert gesagt. Auch Friedrich selbst will gerne zurück nach Berlin.

Bei dem Transfer geht es nun noch um die Ablösesumme. Wie "Bild" berichtet, soll Augsburg fast vier Millionen Euro für Friedrich verlangen. Sollte Union diese Summe zahlen, wäre es ein Rekordtransfer für den Club aus Köpenick, der am Samstag in die Vorbereitung auf seine Premierensaison in der Bundesliga startete.