Perl

Zwei Tote bei Verkehrsunfällen im Saarland

29.06.2019, 12:14 Uhr | dpa

Bei zwei schweren Verkehrsunfällen sind im Saarland ein Autofahrer und ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 40-jährige Autofahrer verlor in der Nacht zum Samstag auf der A8 bei Perl kurz vor der Grenze zu Luxemburg in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Polizei in Saarbrücken mitteilte. Der Mann prallte demnach gegen die Mittelleitplanke, rutschte eine Böschung hinunter und stieß gegen einen Hochsitz.

Dabei erlitt er dem Sprecher zufolge tödliche Verletzungen. Nur wenige Stunden zuvor, am späten Freitagabend, war der Motorradfahrer bei Münchwies im Landkreis Neunkirchen auf einer Landstraße von der Spur abgekommen und auf der Gegenfahrbahn frontal gegen einen Traktor geprallt. Dabei wurde der 28-Jährige tödlich verletzt.