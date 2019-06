Neuburg an der Donau

Mann entkommt Polizeikontrolle durch Sprung in die Donau

29.06.2019, 13:31 Uhr | dpa

Um einer Polizeikontrolle zu entkommen, ist ein Mann in der Nacht zum Samstag in die Donau gesprungen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 25-Jährige zuvor mit Freunden das Neuburger Schlossfest besucht. Am Neuburger Donaukai wollten Beamte eine Personenkontrolle durchführen - das passte dem jungen Mann offenbar nicht. Weil die Beamten den 25-Jährigen im Fluss nicht mehr sehen konnten, suchten Wasserwacht und Feuerwehr nach ihm. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Wenige Stunden später traf die Polizei den Mann jedoch an Land an. Seine nächtliche Schwimmeinlage hatte er unversehrt überstanden.