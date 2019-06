Sankt Egidien

48-Jähriger stirbt nach Unfall im Kreis Zwickau

29.06.2019, 13:48 Uhr | dpa

Ein 48 Jahre alter Mann ist nach einem Verkehrsunfall im Kreis Zwickau gestorben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, lag der Mann am Freitagabend aus noch ungeklärter Ursache auf einer Straße in St. Egidien. Ein 30 Jahre alter Autofahrer habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und den Mann erfasst. Der 48-Jährige starb später an seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus. Der Polizei ermittelt noch, warum der Fußgänger auf der Straße lag.