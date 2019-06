Paderborn

Hitzewelle: SC Paderborn verlegt das Auftakttraining

29.06.2019, 13:58 Uhr | dpa

Der SC Paderborn startet an diesem Sonntag bereits früher als bislang geplant in die Saisonvorbereitung. Wie der Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga mitteilte, wird die erste öffentliche Trainingseinheit bereits um 10.00 Uhr stattfinden, vier Stunden früher als angekündigt. Eigentlich wollte SC-Trainer Steffen Baumgart an diesem Tag erst um 14.00 Uhr erstmals nach der Sommerpause mit seiner Mannschaft wieder auf dem Platz trainieren, aber wegen der zu erwartenden heißen Temperaturen an diesem Tag wurde der Termin vorgezogen. Der Einlass für die Zuschauer auf dem Trainingsgelände erfolgt ab 9.30 Uhr.