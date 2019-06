Wiesenthau

Radfahrerin stirbt nach Sturz

29.06.2019, 16:21 Uhr | dpa

Nach einem Fahrradunfall ist eine Frau am Samstag ihren Verletzungen erlegen. Die 64-Jährige fuhr nach Angaben der Polizei am Freitagabend mit ihrem Ehemann auf einer Straße zwischen Wiesenthau und Schlaifhausen (Landkreis Forchheim). Aus ungeklärter Ursache stürzte die Frau mit ihrem Fahrrad auf die Straße. Obwohl sie einen Helm trug, waren ihre Kopfverletzungen so schwer, dass sie am Samstagmorgen im Krankenhaus starb.