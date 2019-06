Hannover

Hannover 96 gewinnt viertes Testspiel gegen Lüneburger SK

29.06.2019, 18:50 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat in seinem vierten Testspiel den vierten Sieg erzielt. Gegen den Regionalligisten Lüneburger SK Hansa setzte sich die Mannschaft von Trainer Mirko Slomka am Samstag allerdings nur knapp mit 3:2 (1:1) durch. Jonathas (41. Minute), Sebastian Soto (47.) und Benjamin Hadzic (67.) erzielten vor 1087 Zuschauern in Uelzen die Tore für den vom LSK geforderten Bundesliga-Absteiger. Für die wackeren Lüneburger war Sen Utku (34., 78./Foulelfmeter) gleich zweimal erfolgreich.