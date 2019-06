Hamburg

Rettungsschiff "Sea-Eye" soll Erinnerungsstätte werden

30.06.2019, 02:06 Uhr | dpa

Die Regensburger Hilfsorganisation Sea-Eye will ihr außer Dienst gestelltes Rettungsschiff gleichen Namens zu einer Informations- und Erinnerungsstätte in Hamburg machen. "Der rund 60 Jahre alte ehemalige Fischkutter dokumentiert wie kein anderes Schiff die humanitäre Katastrophe im Mittelmeer mit Zehntausenden Schiffbrüchigen und Ertrunkenen", teilte der Verein Sea-Eye mit. Der Gründer der Organisation, Michael Buschheuer, und weitere Mitglieder des Vereins wollen heute die Pläne an Bord des Kutters im Hamburger Sporthafen erläutern.

Das Schiff war von Anfang 2016 bis Ende 2018 vor der libyschen Küste im Einsatz. Hunderte ehrenamtliche Helfer hätten mit der "Sea-Eye" knapp 12 000 Menschen vor dem Ertrinken gerettet, hieß es. Ein Weiterbetrieb sei nicht mehr sinnvoll, weil der 26 Meter lange Kutter Flüchtlinge nicht für längere Zeit aufnehmen könne. Das sei jedoch notwendig, weil die europäischen Staaten kaum noch Gerettete an Land ließen. Erst in der Nacht zum Samstag war ein Rettungsschiff der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch mit 40 Migranten an Bord nach mehr als zwei Wochen auf offener See ohne Genehmigung in den Hafen der italienischen Insel Lampedusa gefahren. Der deutschen Kapitänin Carola Rackete droht nun Haft.

Der Verein Sea-Eye hat seinen gleichnamigen Kutter und die baugleiche "Seefuchs" inzwischen durch das größere Schiff "Alan Kurdi" ersetzt. Die rund 60 Jahre alte "Sea-Eye" hieß früher "Sternhai" und gehörte zur DDR-Fischfangflotte in Sassnitz auf Rügen.