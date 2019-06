Bremen

Rot-grün-rote Koalitionsrunde will Verhandlungen abschließen

30.06.2019, 02:56 Uhr | dpa

Die Unterhändler von SPD, Grünen und Linker wollen heute letzte Textarbeiten am Entwurf eines Koalitionsvertrages für ein rot-grün-rotes Regierungsbündnis in Bremen vornehmen. Im Laufe des Tages soll die Koalitionsrunde noch einmal in großer Besetzung zusammenkommen. Ihr gehören 42 Vertreter der drei Parteien an, die seit dem 12. Juni über eine Koalition verhandeln. Am Montag soll der Vertrag der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Bis dahin wollen sich die Parteien auch über die Ressortverteilung verständigen. Bislang besteht der Senat, die Bremer Landesregierung, aus acht Senatorenposten inklusive Bürgermeister. Die Runde soll um einen Posten aufgestockt werden. Es wäre die erste rot-grün-rote Koalition in einem westdeutschen Bundesland.