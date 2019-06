Hannover

Aktionsplan soll Zahl der Schweine mit Ringelschwanz erhöhen

30.06.2019, 09:21 Uhr | dpa

Niedersächsische Schweinehalter müssen sich mehr um das Wohlergehen ihrer Tiere kümmern. Ab dem 1. Juli gilt ein deutschlandweiter Aktionsplan, der sich gegen das Abschneiden der Ringelschwänze richtet. Das routinemäßige Kürzen der Schwänze ist schon seit vielen Jahren in der EU verboten, wird aber noch toleriert, um Verletzungen durch Schwanzbeißen in den Tiergruppen zu vermeiden. Mit dem im vergangenen Jahr beschlossenen Aktionsplan wollen die deutschen Agrarminister Maßnahmen der Schweinehalter verstärken, die den Verzicht aufs Kupieren möglich machen. Laut einer Erhebung der EU sind derzeit bei 95 Prozent der Schweine in Deutschland die Ringelschwänze gekürzt.