Berlin

Moderatoren bitten um Spenden für festgenommene Kapitänin

30.06.2019, 10:24 Uhr | dpa

Die Fernsehmoderatoren Jan Böhmermann und Klaas Heufer-Umlauf haben zu Spenden für die Sea Watch-Seenotretter und die im Kreis Celle aufgewachsene Kapitänin Carola Rackete aufgerufen - die Frau war zuvor in Italien festgenommen worden.

Das Rettungsschiff "Sea-Watch 3" hatte in der Nacht zum Samstag nach mehr als zwei Wochen auf offener See mit 40 Migranten unerlaubt im Hafen der italienischen Insel Lampedusa angelegt. Die Kapitänin wurde festgenommen, das Schiff beschlagnahmt. Der Frau droht nun nicht nur eine Geldstrafe, sondern im schlimmsten Fall Haft.

Nach dem Aufruf von Böhmermann und Heufer-Umlauf waren bereits am Sonntagmorgen Spenden in Höhe von mehr als 140 000 Euro eingegangen. Heufer-Umlauf bedankte sich: "Wow! Vielen Dank an alle!" schrieb er auf Twitter. Für den Fall, dass die italienischen Behörden die Kapitänin Rackete strafrechtlich verfolgen würden, solle das Geld für die anfallenden Rechtskosten und Ausgaben der Lebensretter gespendet werden.

Die jüngste Odyssee der "Sea-Watch 3" hatte am 12. Juni begonnen, als die Seenotretter vor Libyen die Bootsflüchtlinge an Bord nahmen. Das deutsche Innenministerium teilte mit, wie die Flüchtlinge verteilt und aufgenommen würden, werde derzeit auf europäischer Ebene geklärt.