Wiedemar

Auto überschlägt sich auf A9: vier Menschen schwer verletzt

30.06.2019, 10:28 Uhr | dpa

Bei einem Autounfall auf der A9 bei Leipzig sind vier Menschen schwer verletzt worden. Der Wagen sei am Samstagabend in Richtung München unterwegs gewesen, als er vermutlich wegen eines Reifenplatzers ins Schleudern geriet. Das Auto überschlug sich mehrfach, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die 24 Jahre alte Fahrerin sowie eine 53-Jährige, ein 18-Jähriger und ein 26-Jähriger wurden schwer verletzt. Eine weitere 19 Jahre alte Mitfahrerin erlitt leichte Verletzungen.