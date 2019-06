Rosdorf

Auto prallt auf Sattelzug: Vier Leichtverletzte auf der A7

30.06.2019, 10:32 Uhr | dpa

Auf der A7 bei Rosdorf (Landkreis Göttingen) sind vier Menschen leicht verletzt worden, als ihr Wagen mit hoher Geschwindigkeit auf einen Sattelzug prallte. Alle vier Autoinsassen wurden in ein Krankenhaus gebracht, drei von ihnen erlitten einen Schock, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Unfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden kurz hinter dem Autobahndreieck Drammetal in südlicher Richtung. Die Autobahn war zwischenzeitlich voll gesperrt, die Trümmerteile verteilten sich einem Sprecher zufolge auf drei Fahrstreifen. An dem Unfallauto entstand Totalschaden. Ein weiteres Auto wurde beschädigt, als es über Trümmerteile fuhr.