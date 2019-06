Wesseling

Schwimmmeister-Verband kritisiert zunehmende Aggressivität

30.06.2019, 10:37 Uhr | dpa

Der Bundesverband Deutscher Schwimmmeister beklagt eine zunehmende Aggressivität in Freibädern. "Ich bin jetzt 45 Jahre im Job", sagte Verbandspräsident Peter Harzheim am Sonntag. "Man hat sicherlich einiges erlebt, aber was sich in den letzten 40 Jahren getan hat, ist doch erschreckend. Das Wort "Respekt" hatte früher eine ganz andere Bedeutung als heute." Vor allem in den letzten zehn bis 20 Jahren habe sich das gründlich geändert.

Jetzt bekomme man eher Sprüche zu hören wie "Alter, was willste?" Eltern lebten ihren Kindern häufig vor, dass sie sich nichts gefallen lassen müssten. Dazu kämen kulturelle Unterschiede, etwa im Umgang mit Frauen. "Es ist für mich eine traurige Entwicklung, dass wir in den Bädern jetzt immer mehr Security haben müssen", sagte Harzheim. "Denn ein Bad ist ein Ort der Erholung, der Wellness, des Kennenlernens, der Kommunikation."

Am Samstag war es in einem Düsseldorfer Freibad zu einem Streit mit mehreren Hundert beteiligten Badegästen gekommen. Die Polizei rückte mit Dutzenden Beamten an und versuchte zu schlichten. Der Betreiber des Bades entschloss sich am Abend zu einer vorzeitigen Schließung. Körperliche Auseinandersetzungen habe es aber nicht gegeben, sagte ein Polizeisprecher.