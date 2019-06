Neustadt an der Donau

Jahn Regensburg schwitzt in Bad Gögging

30.06.2019, 12:14 Uhr | dpa

Der Trainer des SSV Jahn Regensburg, Mersad Selimbegovic, hält einen Ball in der Hand. Foto: Andreas Nickl/Archivbild (Quelle: dpa)

Jetzt schwitzt der SSV Jahn Regensburg im Trainingslager in Bad Gögging. Noch bis zum Samstag bereitet sich der Fußball-Zweitligist aus der Oberpfalz in seinem Camp auf die kommende Saison vor. "Die Woche wird sicher intensiv. Man lernt sich jetzt wieder so richtig neu kennen", sagte Mittelfeldmann Marc Lais.

Die Regensburger konnten indes auch ihr zweites Testspiel in der Vorbereitung gewinnen. Die Mannschaft von Coach Mersad Selimbegovic siegte am Samstag vor rund 500 Zuschauern mit 8:0 (7:0) gegen den Landesligisten ASV Neumarkt. Einen Tag nach dem 20:1 beim Kreisligisten TV Wackersdorf trafen für den SSV Jahn in der ersten Hälfte Sebastian Nachreiner (11. Minute), Kevin Hoffmann (22./36.), Jan-Marc Schneider (29.), Florian Heister (32.) und Marco Grüttner (41./43.). Anschließend erhöhte nur noch Thomas Stowasser (53.).

"Der Gegner war heute einen Tick besser als der gestern, wir haben es gut gemacht. In der ersten Halbzeit haben wir mit den sieben Toren gut vorgelegt, mit dem Test können wir zufrieden sein", sagte Mittelfeldmann Lais. Die Regensburger starten am letzten Juli-Wochenende mit einem Heimspiel gegen den VfL Bochum in die neue Zweitliga-Saison.