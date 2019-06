Kaiserslautern

Dieb nutzt Pause von Fahrer und erbeutet Tausende Euros

30.06.2019, 12:17 Uhr | dpa

Ein bislang unbekannter Täter hat in Kaiserslautern vier Geldkassetten mit einem mittleren vierstelligen Eurobetrag aus einem Lieferwagen gestohlen. Dabei machte er sich die Unachtsamkeit des 47 Jahre alten Fahrers zunutze: Der hatte bei einer Toilettenpause das Seitenfenster einen Spalt weit offen gelassen, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. "Etwa acht Zentimeter weit, das hat gereicht, um da reinlangen zu können", sagte er. In den Geldkassetten seien die Tageseinnahmen eines Geschäfts gewesen, bei dem der Mann angestellt ist. Der Diebstahl ereignete sich bereits am Samstagvormittag. Die Polizei suchte Zeugen.